Çoğu kişi için başarı, belirli bir yaşa kadar ulaşılması gereken bir hedef olarak görülüyor. 30’unda, 40’ında ya da 50’sinde “olmadıysa”, yani “başaramadıysan” artık çok geç olduğuna inanılır ancak Amerikalı girişimci Sidney Frank bu düşünceyi tersine çevirdi.

1996 yılında New York’ta bir bar tezgahına yaslanan Frank, etrafındaki genç girişimcilerin yeni içki markaları ve büyük bütçeli kampanyalar üzerine yaptığı konuşmalardan büyük bir başarı elde etti. Uzun yıllar alkollü içecek şirketlerine danışmanlık yapan Frank o sırada 78 yaşındaydı. Pek çok kişi onun yaşında emekliliği düşünürken Frank yeni bir marka kurma fikri üzerinde çalışıyordu.

VOTKA PAZARINDAKİ BOŞLUĞU FARK ETTİ

1990’lı yıllarda votka rafları birbirine benzeyen şişelerle doluydu. Ürünler genellikle ucuz ve sıradan olarak görülüyor, markalar fiyat üzerinden rekabet ediyordu. “Lüks votka” olarak tanımlanan ayrı bir kategori ise neredeyse yoktu. Frank, Manhattan’daki küçük bir Fransız bistrosunda menüyü incelerken dikkat çekici bir ayrıntı fark etti. Şarapların kökenine göre anlatıldığını, peynirlerin üretildiği bölgelerle övüldüğünü gördü. Votka ise menüde yalnızca “votka” olarak yer alıyordu. Fran'ın aklına o an “Ya votkayı da insanlar şarap gibi seçse?” fikri oluştu.

FİKRİNİ OLUŞTURMAK İÇİN FRANSA'YA GİTTİ

Fikrini hayata geçirmek için Fransa’ya giden Frank, Cognac bölgesi yakınlarında bir damıtımevinde üretim sürecini planladı. Buğdayın kalitesinden kullanılan suya, damıtım süresinden üretim yöntemlerine kadar pek çok detayı uzmanlarla birlikte ele aldı. Hedefi yalnızca yeni bir votka üretmek değildi. Aynı zamanda lüks ve zarafet algısı yaratacak bir marka ortaya koymak istiyordu. Bu doğrultuda markaya Grey Goose adını verdi. Şişe tasarımını incelerken söylediği “Bu rafta bağırmayacak ama fısıldayarak herkesi çağıracak" sözü, markanın konumlandırmasını ortaya çıkardı.

REKLAM YERİNE BARMENLERİ SEÇTİ

Frank, ilk parti üretim piyasaya çıktığında büyük reklam kampanyaları düzenlemedi. Bunun yerine New York’taki barları ziyaret ederek barmenlerle birebir temas kurmayı tercih etti. Çünkü müşterilerin çoğu barmene marka söylemeden yalnızca votka istediğini biliyordu. Bu nedenle kararın çoğu zaman barmenler tarafından verildiğini düşünüyordu.

New York’taki bir kulüpte bir barmen şişeyi eline alarak Frank’e “Bu ne?” diyerek sordu, Frank ise gülümseyerek “Bu, votkanın şarabı" yanıtını verdi. Barmen şişeyi rafın en görünür yerine koydu. Kısa süre sonra mekana gelen müşteriler “Grey Goose var mı?” diye sormaya başladı.

2.2 MİLYAR DOLARLIK DEV SATIŞ

Marka kısa sürede premium votka kategorisinin en bilinen isimlerinden biri haline geldi. 8 yıl sonra uluslararası içki şirketi Bacardi, Grey Goose için 2,2 milyar dolarlık teklif sundu. O sırada 84 yaşında olan Frank, teklifi değerlendirdikten sonra satış kararını verdi.

Toplantı sonrası genç danışmanlarından biri Frank’e “78 yaşında bunu nasıl yaptınız?” sorusunu yöneltti. Frank’in yanıtı ise “Gençken hızın vardı. Yaşlanınca gözün oluyor. Ben artık insanları görüyorum" oldu.