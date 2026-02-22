AK Parti içinde Erdoğan sonrası dönem için hazırlıklar ve tahminler tam gaz devam ediyor. Hakan Fidan’dan Selçuk Bayraktar’a, Berat Albayrak’tan Bilal Erdoğan’a kadar pek çok ismin "halef" olarak zikredildiği bu süreçte, gözler asıl karar vericiye, yani seçmene çevrildi.

YOKLAMA MI YAPILIYOR?

Son dönemde Filistin mitinglerindeki etkin rolü ve medyada görünürlüğünün artmasıyla dikkat çeken Bilal Erdoğan’ın, siyasi bir figür olarak ön plana çıkarılması "kamuoyu alıştırılıyor mu?" sorularını beraberinde getirmişti. Saros Araştırma, bu iddiaları doğrudan halka sordu.

ORANLAR FARK ATTI

15-22 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve geniş bir örneklem grubuna dayanan araştırmanın sonuçları, parti koridorlarında soğuk duş etkisi yaratacak türden. Ankete katılan vatandaşların verdiği yanıtlar, "kişiye sadakat" ile "partiye sadakat" arasındaki çizgiyi net bir şekilde çizdi.

%87.5 - Kesinlikle Oy Vermem

%12.5 - Kesinlikle Oy Veririm

Anket sonuçları, AK Parti seçmeninin büyük bir bölümünün "Erdoğan kültü" üzerinden partiye bağlı olduğunu, ancak bu bağlılığın aile içinden bir isme otomatik olarak aktarılmadığını gösteriyor.