TFF 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Manisa FK'yı 8-1 mağlup ederek puanını yükseltti. Ev sahibinin 35 yaşındaki golcüsü Eren Tozlu, karşılaşmanın ilk 20 dakikasında hat-trick yaptı. Eren'in golleri 4, 8 ve 20'nci dakikalarda geldi. Hızını alamayan Eren, 28'de Rodriguez'in, 45+1'de ise Sefa Akgün'ün attığı gollerde asisti yaparak 3 gol ve 2 asiste imza attı.

HAFTAYI LİDER KAPATTILAR

Ev sahibi ekibin diğer golleri Sylla, Fernando ve Adem Kabak'tan gelirken; konuk ekibin tek sayısını Lindseth kaydetti.

TFF 1. Lig'in 29'uncu haftasında puanını 63'e yükselten Erzurumspor, haftayı lider bitirmeyi garantiledi. Şampiyonluk yarışı veren Erzurumspor, gelecek hafta Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Öte yandan bu sezon Erzurumspor ile 1. Lig'de 27 maça çıkan 35 yaşındaki Eren Tozlu; 16 gol ve 4 asist istatistiklerini yakaladı.