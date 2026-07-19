Uzmanlara göre sağlıklı bir yaşam sürdürmenin en önemli yollarından biri, günün farklı bölümleri arasında dengeli bir plan oluşturmak. Bu yaklaşım kapsamında önerilen 8-8-8 kuralı, günün üç eşit parçaya ayrılmasını esas alıyor: sekiz saat uyku, sekiz saat çalışma ve sekiz saat kişisel yaşam.

Uzmanlar, düzenli ve yeterli uykunun hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Uyku sırasında vücudun kendini onardığı, bağışıklık sisteminin güçlendiği ve beynin gün içinde edinilen bilgileri işleyerek hafızayı desteklediği belirtiliyor. Ayrıca kaliteli uykunun hormon dengesini koruyarak obezite, diyabet ve depresyon gibi sağlık sorunlarının gelişme riskini azaltabileceği ifade ediliyor.

ÇALIŞMA SÜRESİNİN SINIRLANDIRILMASI STRESİ AZALTABİLİR

Uzmanlara göre günün ikinci sekiz saatlik bölümünün işe ayrılması uygun görülüyor. Ancak çalışma süresinin sürekli olarak sekiz saatin üzerine çıkmasının kronik strese zemin hazırlayabileceği vurgulanıyor. Uzun süre devam eden stresin kortizol hormonunun yükselmesine neden olabileceği, bunun da zaman içinde insülin direnci, yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkları ve metabolik sorunların ortaya çıkma riskini artırabileceği belirtiliyor.

KİŞİSEL ZAMAN SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİ

Günün son sekiz saatlik bölümünün ise kişisel yaşama ayrılması öneriliyor. Uzmanlar, bu sürede aile ve arkadaşlarla vakit geçirilmesi, düzenli fiziksel aktivite yapılması, sağlıklı beslenilmesi ve dinlenmeye zaman ayrılmasının genel sağlık üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu ifade ediyor. Bu alışkanlıkların kalp ve eklem sağlığını desteklediği, ruh halini iyileştirdiği ve sosyal izolasyon riskini azaltmaya katkı sağladığı kaydediliyor.

HERKES İÇİN AYNI PLAN GEÇERLİ OLMAYABİLİR

Uzmanlar, 8-8-8 kuralının herkes için birebir uygulanması gereken evrensel bir yöntem olmadığını belirtiyor. Yaş, meslek, yaşam tarzı ve mevcut sağlık durumuna göre günlük planın kişiye özel şekilde düzenlenmesi gerektiği ifade ediliyor. Örneğin prediyabet riski bulunan bireylerin kişisel zamanlarının daha büyük bölümünü düzenli egzersiz yapmaya ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürmeye ayırmalarının faydalı olabileceği belirtiliyor.

ASIL AMAÇ SÜRDÜRÜLEBİLİR ALIŞKANLIKLAR KAZANMAK

Uzmanlara göre önemli olan, belirlenen saatlere eksiksiz uymaktan ziyade uzun vadede sürdürülebilecek sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek. Günlük yaşamda uyku, çalışma ve kişisel zamana dengeli şekilde yer verilmesinin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığın korunmasına katkı sağlayabileceği vurgulanıyor.