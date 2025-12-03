Pankreas kanseri teşhisi konulan şarkıcı Soner Olgun, sevenlerini de korkutmuştu. Sessiz sedasız tedavi olan Olgun, yaşadığı sürece dair ilk kez konuştu. Ameliyat olan usta sanatçı ameliyatın ardından kemoterapi ve radyoterapi sürecinin de geride bıraktığını söyledi.

TEDAVİ SÜRECİNİ ANLATTI

Bundan sonraki yol haritasının doktorların değerlendirmeleriyle netleşeceğini ifade eden Olgun, doktorların önerdiği tüm tedavilerin uygulandığını belirterek şunları söyledi:

"Ameliyat geçirdim, ardından kemoterapi ve radyoterapi seanslarımı tamamladım. Şu anda takip aşamasındayım. Önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmeden sonra ek bir tedavi gerekip gerekmediğine doktorlar karar verecek."

"MORALİM İYİ" DİYEREK TARİH VERDİ

Hastalığına rağmen moralinin iyi olduğunu ve üretmekten vazgeçmediğini belirten usta sanatçı, hem sahnelerini hem de müzikal çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Sanatçı ayrıca yeni projeleri için de tarih verdi.

Kendini iyi hissettiğini ifade eden Olgun, "Enerjim yerinde. Sahnelere ve stüdyo çalışmalarına ara vermedim. 16 Aralık’ta, Özlem Olgun’la birlikte hazırladığımız yeni projemiz yayınlanacak. Hemen ardından benim diğer çalışmam dinleyicilerle buluşacak. Üretmeye devam ediyorum." dedi.