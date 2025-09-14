Türkiye’nin kırmızıbiber ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan İslahiye’de bu yıl 26 bin 900 dekarlık alanda üretim yapıldı. Ancak aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle rekoltede yüzde 30 kayıp yaşandı. Buna rağmen yaklaşık 39 bin ton biberin toplanması bekleniyor. Hasatla birlikte biberlerin çöplerinden temizlenip kurutularak pul bibere dönüştürülmesi süreci de başladı.

20 TESİSTE YOĞUN MESAİ BAŞLADI

İlçedeki 20 tesiste ve kırsal mahallelerde kurulan çöp çekme alanlarında binlerce işçi görev yapıyor. Hasat edilen biberler tek tek ayıklanıp temizleniyor, ardından güneşte kurutularak işleniyor. Acı biberin pul bibere dönüşmesi, hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de mevsimlik işçilere ekmek kapısı oluyor.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden gelen mevsimlik işçiler, biber çöpü çekerek aile bütçelerine destek olurken okul masraflarını da karşılıyor. Çalışanların büyük bölümü kadınlardan oluşuyor.

"ACIYLA KAZANÇ SAĞLIYORLAR"

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, biber hasadının binlerce kişiye iş imkanı sunduğunu belirtti. Erdoğan, “İslahiye biberi aroması, rengi ve kalitesiyle öne çıkıyor. Hasat döneminde 8 bin mevsimlik işçi acıyla kazancını sağlıyor. Yurdun dört bir yanından gelen işçiler hem aile ekonomilerine katkı sağlıyor hem de ilçemizin üretim gücüne destek oluyor” dedi.