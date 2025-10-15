Son dönemde doğal ürünlere yönelen tüketicilerin ilgisini çeken Kabak çekirdeği yağı, üretim süreci ve değeriyle adeta bir “doğa mucizesi” olarak öne çıkıyor. Bu özel yağın tek bir şişesi için yaklaşık 8 bin adet kabak çekirdeği presleniyor. Elde edilen miktar az ama içerdiği besin değerleri ve kullanım alanları oldukça fazla.

ÜRETİM AŞAMASINDA YAĞ KULLANILMIYOR

Kabak çekirdeği yağı, olgun çekirdeklerin soğuk pres yöntemiyle sıkılmasıyla elde ediliyor. Ortalama 250 ml’lik bir şişe yağ için yaklaşık 1–1,3 kilogram kabuklu çekirdek gerekiyor. Bu da yaklaşık 8 bin adet çekirdeğe denk geliyor. Üretim aşamasında ısı kullanılmadığı için yağın vitamin, mineral ve antioksidan içeriği korunuyor. Bu da ürünü diğer bitkisel yağlardan daha değerli hale getiriyor.

ŞİŞESİ KÜÇÜK AMA MUCİZELER YARATIYOR

Kabak çekirdeği yağı;

- Omega-6 ve E vitamini bakımından zengin, bağışıklık sistemini destekliyor.

- Kalp sağlığını korumaya yardımcı olabiliyor.

- Cilt ve saç bakımında doğal nemlendirici olarak kullanılıyor.

- Antioksidan özelliğiyle yaşlanma karşıtı etki sunuyor.

- Mesane ve prostat sağlığına destekleyici etkisiyle öne çıkıyor.

Uzmanlara göre bu yağ, az miktarda tüketildiğinde bile güçlü bir etkiye sahip. Bu yüzden “birkaç damlası bile yeterli” deniliyor.

FİYATI 300 İLA 400 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Üretimin zahmetli olması, düşük verim ve artan talep nedeniyle kabak çekirdeği yağı piyasada değerli bir ürün haline gelmiş durumda. 250 ml’lik bir şişe yağ, kaliteye göre 300 ila 400 TL arasında satılıyor. Özellikle organik ve katkısız ürünler daha yüksek fiyatlara alıcı buluyor.