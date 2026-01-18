TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor ile Yeni Mersin İdmanyurdu arasında oynanan maç ilgin bir sonuca sebep oldu.

68 Aksarayspor’u konuk eden Yeni Mersin İdmanyurdu sahadan 8-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Mersin temsilcisi, 8 gol yemesine rağmen küme düşmekten kurtuldu.

LİGDE KALDILAR

Geçtiğimiz hafta Menemen FK maçına çıkmayan Yeni Mersin İdmanyurdu'nu kurallar gereği büyük bir tehlike bekliyordu. Tarihinin en ağır krizlerinden biriyle karşı karşıya olan Yeni Mersin İdman Yurdu ekonomik sorunlar nedeniyle çıkamadı ve mücadeleyi hükmen kaybetti. Mersin temsilcisi, 68 Aksaray Belediyespor maçına da çıkmasa küme düşecekti.

Ancak Yeni Mersin İdmanyurdu maça çıktı ve sahadan 8-1 yenik ayrıldı. Farklı mağlubiyet Mersin ekibini ligde tuttu. 68 Aksaray Belediyespor ise puanını 27 yaparken, siyah beyazlılar bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini almış oldu.