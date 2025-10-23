Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son hava durumu tahminine göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, cuma gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacak.

İçişleri Bakanlığı da Manisa, Aydın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir ve Çanakkale için "sarı" kodlu sağanak uyarısı verildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, MGM'den alınan son bilgilere göre, bugün kıyı Ege'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar Manisa ve Aydın'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Edirne ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı, Balıkesir'in batı kıyıları ile İzmir ve Çanakkale çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olmasının beklendiği aktarıldı.

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istenen açıklamada, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiği kaydedildi.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Cuma ve cumartesi günü yağışın beklendiği İstanbul için de Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, uyarıda bulundu.

Balkanlardan gelen bir sistem olduğuna dikkat çeken Şen lodos etkisinde olduğu için sıcak bir hava olacağını ve İstanbul'a çok kuvvetli yağış meydana getirebileceğini aktardı.

Şen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatta kuvvetlinin de üstünde çok şiddetli bir yağış gözüküyor. İstanbul'un büyük kesiminde su baskınları getirebilir. Aman dikkat diyoruz. Umarız gerçekleşmez ama yağışı çok kuvvetli görüyoruz.

Cuma günü akşam saatlerinde İstanbul'un tamamında bu yağış görülecek. Neredeyse metrekareye 100 kilogram yağış görülüyor. Bu şiddetli yağıştan en az zararla kurtulalım. Afete dönüşmemesi için risk yönetimini iyi yapmamız lazım. Yarına dikkat edelim İstanbul için söylüyorum."

AKOM'DAN UYARI

AKOM'un paylaştığı haftalık hava tahmin raporunda, "İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, aralıklarla yerel yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken sıcaklıkların 19-22 derece aralığında bahar değerlerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Raporda 24 Ekim Cuma günü için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

25 Ekim Cumartesi günü için de sağanak uyarısı yapıldı.