Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Alzheimer hastası Suzan Demir balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybederek aşağı düşerken, gürültüyü duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Demir’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri düşme noktasında çalışma yaptı.
Demir’in eşi, durumu polis ve sağlık ekiplerinden öğrendi. Cansız beden, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.