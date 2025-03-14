İnternet bağlantısının kesilmesinden yakınmayan kimse var mıdır? Başlamayan bir film, en kritik anda kesilen bir görüntülü görüşme ya da tamamlanamayan bir vergi beyannamesi gibi durumlar, günümüz dünyasında ciddi bir engel teşkil ediyor. Ancak bu sorun, yakında 8 milyon Fransız için planlı ve duyurulmuş bir gerçekliğe dönüşebilir. Üstelik bu, basit bir geçici kesinti değil, birçok evi elektriksiz bırakabilecek bir durum...

Bu büyük çaplı kesinti, operatörlerin keyfi bir tercihi değil, şebekelerin modernizasyonu için zorunlu bir adım. Eski teknolojiye dayanan bakır kablo altyapısıyla kullanılan ADSL, artık yerini daha modern çözümlere bırakıyor.

ADSL ORTADAN KALKARAK FİBERE YER AÇILDI

melty.fr'in haberine göre bakım maliyeti yüksek, enerji tüketimi fazla ve hızı oldukça düşük olan ADSL teknolojisi, artık yerini modern optik fiber altyapısına bırakıyor. Daha hızlı ve güvenilir bir çözüm sunan optik fiberin yaygınlaşmasıyla birlikte, bakır şebekeye dayalı sistemlerin devri kapanıyor. Bu kapsamda, ADSL şebekesinin operatörü Orange, bu teknolojiyi kademeli olarak devre dışı bırakma kararı aldı. Orange’ın bu adımı, tedarikçileri fark etmeksizin tüm aboneleri etkiliyor.

Ocak 2025 itibarıyla Fransa’da 162 belediyede ADSL bağlantısı devre dışı bırakıldı. 2026 yılının Ocak ayından itibaren ise 829 belediyede daha aynı uygulama hayata geçirilecek. Bu süreç, 2030 yılına kadar kademeli olarak devam edecek ve nihayetinde 2030 yılında ADSL tamamen kapatılacak. Şehir ya da kırsal fark etmeksizin, tüm bölgelerin bu dönüşümden etkilenmesi bekleniyor.