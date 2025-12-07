İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik mali dosya soruşturması kapsamında tutuklanan ancak iddianamede yer almayan 19 isim iki gün önce tahliye edildi. Ancak 11 kişi savcılığın itirazı üzerine önceki gün cezaevi kapısından yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Yeniden tutuklanan isimlerin ifadeleri de ortaya çıktı.

‘ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİZ’

CHP PM üyesi Baki Aydöner’in kardeşi Bulut Aydöner, “Ben neden 24 saattir bu işkenceye maruz kaldığımı öğrenmek istiyorum, neden tahliye edildim?” diye sordu.

Engin Gönül ifadesinde, “Biz dün neden tahliye verildiğini, neden yakalama çıktığını anlamadık. Ne yaşadık dünden beri anlamış değilim” derken, Onur Gülin, “Dün çıkmış olduğumuz duruşmada tahliye olmuştum, neden gözaltı kararı verildiğine anlam veremedim” ifadesini kullandı.

Gülin’in avukatı yaşananları şöyle anlattı:

“Tahliye kararı sonrası cezaevine gittik, gece bir buçuğa kadar müvekkilin tahliye edilmesini bekledik... Biz beklerken bir yakalama kararı olduğu bildirildi. Karar sabah çıktı, akşam tekrar yakalama çıktı, 8 saat içinde ne değişti bir türlü anlayamadık.” Doğukan Arıcı ise ifadesinde, “Yaklaşık 4 aydır uyuşturucu koğuşunda kalıyorum, psikolojik olarak çok kötüyüm” diyerek tutulduğu koğuşta yaşadıklarını anlattı.