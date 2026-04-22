Çin’in Liaoning eyaletindeki Dalian kentinde yaşayan 46 yaşındaki bir adamın, sekiz yıl önce yuttuğu 12 santimetrelik metal yemek çubuğuyla yaşadığı ortaya çıktı. Yıllardır süregelen ihmal, hastanın artan ağrılar nedeniyle hastaneye başvurmasıyla son buldu.

RÖNTGEN SONUÇLARI DOKTORLARI ŞAŞIRTTI

Dalian Belediye Merkez Hastanesi’ne boğazında şiddetli ağrı ve yabancı cisim hissi şikayetiyle giden Bay Wang’ın yapılan röntgen muayenesinde, boğaz bölgesine saplanmış metal bir mil tespit edildi. Hastanın, doktorların sorusu üzerine durumu onaylayarak sekiz yıl önce yemek yerken yanlışlıkla bir metal yemek çubuğu yuttuğunu ifade ettiği bildirildi.

AMELİYATI KABUL ETMEDİ

Hastaneden yapılan açıklamada, olayın gerçekleştiği dönemde hastanın alkol kullanım öyküsü bulunduğu ve ilk müdahalenin ardından cerrahi riskler nedeniyle ameliyattan kaçındığı belirtildi. Sekiz yıl boyunca hafif düzeydeki ağrıları tolere eden Wang’ın, son dönemde ağrı kesicilere yanıt vermeyen şiddetli sabah ağrıları başlaması üzerine acil servise başvurduğu kaydedildi.

TEK PARÇA HALİNDE ÇIKARILDI

Dalian Teknoloji Üniversitesi Bağlı Merkez Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü uzmanları, hayati damarlara ve mukoza dokusuna zarar verme riski bulunan cisim için minimal invaziv (kapalı cerrahi) yöntemini tercih etti. Dr. Huang Weipeng ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla, 12 santimetre uzunluğundaki paslanmaz çelik çubuk dokulardan ayrılarak tek parça halinde çıkarıldı.