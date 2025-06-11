Ali Can POLAT

Seçim dönemleri geldiğinde hemen her konuda önemli vaatlerde bulunan AKP hükümeti, her seçim sonrası bu vaatlerini unutmaya devam ediyor. Bunun son örneği kamuda çalışan taşeron işçilerinde yaşandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kamuda taşeron kalmayacak” sözlerinin üzerinden 8 sene geçti. Kamu bankaları olan Halkbank ve Ziraatbank’ta çalışanlar kadroya geçerken, Vakıfbank’ta güvenlikler hâlâ taşeron şirket bünyesinde çalışıyor.

‘Sendikal baskı var’

Vakıfbank’ın, emekli bir polis memurunun kurduğu PYS Güvenlik isimli şirket ile çalıştığını söyleyen işçiler, “Bu şirketin yöneticileri özel sağlık sigortası, yemek kartı, servis gibi imkanlara sahip. Ancak biz çalışanlar bu işlerin hiçbirini alamıyoruz. Vakıfbank’ın promosyon anlaşmasından ve zamlardan yararlanamıyoruz. Ek iş yapıyoruz” dedi.

İşçilerin zorla Türk-İş’e bağlı sendikaya üye yaptırıldığını söyleyen DİSK Güvenlik-Sen Başkanı Serdar Aslan, “İşçiler, sendikal örgütlenmeye gidince baskı görüyorlar. Baskı ve tehditle bizden istifa ettirilip Türk-İş sendikasına geçirildiler. Yönetim bizi tehdit olarak görüyor. Biz daha önce konuyla ilgili basın açıklaması da düzenledik, Meclis’e gidip vekillerle de görüştük” dedi. Birçok işçinin sendikalaştığı için işten çıkarıldığını da söyleyen Aslan, “Arkadaşımız çıkarıldı, sürgün edildi. Davalarımız sürüyor. İşçiler asgari ücretin biraz üstünde maaşlarla aynı işi yapan arkadaşlarından çok daha kötü şartlarda çalıştırılıyor” diye konuştu.

‘Mülakat’ da lafta kaldı

Taşeron uygulamasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçim vaadi olan “Mülakatın kaldırılmasının” da lafta kaldığını söyleyen Kamu Emekçileri Sendkaları Konfederasyonu (KESK) Eşbaşkanı Ahmet Karagöz, “Üniversite mezunu insanlar sınavları geçmelerine rağmen hâlâ mülakat denen uygulamaya maruz kalıyor. Liyakat temelli seçimler olmuyor” dedi. Karagöz, Vakıfbank çalışanları ile dayanışma içinde olup eylemler düzenleyeceklerini de söyledi.