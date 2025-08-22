Belce Örü Erçin

İktidarın ‘Aile Yılı’ olarak ilan ettiği 1+0 daireler geri dönüyor. 2017’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1+0 dairelere getirilen yasak, barınma krizi artınca kaldırıldı. O dönemde tek bir salondan ibaret olan ve yatak odası bulunmayan bu konutların, Türklerin geniş aile yapısını barındırmaktan uzak olduğu ve bu durumun toplumsal yapıya zarar verebileceği savunulmuştu.

Bugün gelinen noktada doğum oranları azaldı, boşanma oranları arttı. Kalabalık aileler çekirdek oldu. Büyükşehirde kiralar 1+1 dairelerde 25 bin TL’den, 2+1 dairelerde 30 bin TL’den başlıyor. Oysa asgari ücret 22 bin 104 liraya çıktı, en düşük emekli aylığı ise 15 bin TL bile olmadı. Bu ücretler tek başına vatandaşın barınma masrafını dahi karşılayamıyor.

‘BARINMA KUTUSU’

8 yıl sonra Türkiye’nin geldiği nokta ailenin çözülmesine somut bir örnek oluştururken, vatandaşın iktidar eliyle yoksullaştırıldığını da gösteriyor. Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, sektörün yaşam kalitesine odaklanması gerektiğini vurgulayarak, “Aksi takdirde bu daireler, sadece ‘barınma kutusu’ olarak algılanır” ifadelerini kullandı.