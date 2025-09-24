Botsvana’da geçtiğimiz yıl keşfedilen 2.488 karatlık dev elmas “Motswedi”, şimdiye dek bulunan en sıra dışı taşlardan biri olarak görülüyor. Belçika’da yapılan ilk incelemeler, Motswedi’nin tek başına yüz milyonlarca dolarlık bir serveti temsil edebileceğini ortaya çıkardı, tek bir taşın onlarca apartman parası etmesi birçok kişinin maddi algılarını allak bullak etti.

ELLERİNDE 4 TANE DAHA VAR

TRT Haber'in aktardığı habere göre Kanadalı Lucara Diamond şirketine ait Karowe madeninde çıkarılan elmas, boyutuyla dünya mücevher pazarında büyük heyecan yarattı.

Lucara’nın ortaklarından HB Antwerp sözcüsü Margaux Donckier, “Bu büyüklükte bir taşın fiyatını söylemek için kesim sonrası verimini görmek gerekir” dedi. Ancak şirketin elinde Motswedi ile birlikte dört dev elmas daha bulunuyor. Bu koleksiyonun toplamda en az 100 milyon dolar getireceği tahmin ediliyor.

AFRİKA'DAN ÇIKIYOR AMA PARAYI AVRUPALI YİYOR

Botsvana’daki Karowe madeni, daha önce de dev taşlarıyla gündeme gelmişti. 2019’da çıkarılan 1.758 karatlık “Sewelo” o dönemin rekorunu kırmıştı. Ancak tarihin en büyük elması, 1905’te Güney Afrika’da bulunan 3.106 karatlık “Cullinan” olarak kayıtlarda yer alıyor. Cullinan’dan kesilen parçaların en bilindiklerinden biri ise bugün hâlâ Londra Kulesi’nde, Britanya Kraliyet mücevherleri arasında sergileniyor ve Afrika Yıldızı adıyla biliniyor.

DEĞERİNE RAĞMEN ALICILAR SIRAYA GİRDİ

Uzmanlar, Motswedi’nin benzeri az görülen büyüklüğü nedeniyle müzelerde sergilenebileceğini, aynı zamanda koleksiyonunu taçlandırmak isteyen milyarderlerin de göz diktiğini söylüyor. Şimdiden dünyanın dört bir yanından alıcılar sıraya girmiş durumda.