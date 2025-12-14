Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan dev maç 3-3 berabere sona erdi. Nefes kesen maçta yaşanan bir pozisyon sonrası David Jurasek, Beşiktaş taraftarlarının tepkisi ile karşılaştı.

Karşılaşmada 82. dakika oynanırken hızlı gelişen Beşiktaş atağında Jurasek, kaleci Andre Onana ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahası içinde boş durumdaki Tammy Abraham'a pas vermek yerine şut çekmeyi tercih eden Çek futbolcu, kötü bir vuruş yaparak Onana'yı geçemedi.

Beşiktaş'ın maçı 3-2 önde götürdüğü dakikalarda yaşanan bu pozisyon sonrası Beşiktaş taraftarları çılgına döndü. Sosyal medyada Jurasek'i sert bir dille eleştiren taraftarlar, pas vermesi halinde maçı bitirecek olan sol bek oyuncusunun şut tercihine isyan etti.

Trabzonspor, bu pozisyondan dört dakika sonra Oleksandr Zubkov'un golüyle beraberliği yakaladı. Maç bu sonuçla sona ererken Beşiktaş taraftarları, Trabzon deplasmanında alınan beraberliğin sorumlusu olarak Jurasek'i gösterdi.

Not: Ekran görüntüsü beIN Sports'tan alınmıştır.