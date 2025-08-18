Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınında 80 hektar sedir ormanı zarar gördü. Yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.
Toplam 243 personelin görev aldığı söndürme çalışmalarına 15 arazöz, 6 itfaiye, 9 su tankı, 6 iş makinesi, 8 ilk müdahale aracı ve 6 itfaiye aracı katıldı. Alevlere ayrıca 5 helikopterle havadan da su bırakıldı. Yangın, ekiplerin 25 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
ARILARI SAKİNLEŞTİRMEK İSTEMİŞ
Jandarma ekiplerinin incelemesi sonucu yangına arıcı R.D.’nin sebep olduğu belirlendi. Gözaltına alınan R.D., ifadesinde arılarını sakinleştirmek için tütsü yaktığını, çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturduğunu kabul etti.
Adliyeye sevk edilen R.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.