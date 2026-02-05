Aralarında New York ve Cambridge Üniversitelerinin de bulunduğu küresel bir bilim heyeti, "Kıyamet Buzulu" olarak bilinen devasa kütlenin erimesini engellemek için 152 metre yüksekliğinde ve 80 kilometre uzunluğunda bir set inşa etme kararı aldı. Bu radikal mühendislik hamlesi, sıcak okyanus akıntılarını buzullardan uzaklaştırarak küresel bir kıyı felaketini önlemeyi hedefliyor.

BRİTANYA ADASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Britanya adası büyüklüğündeki Thwaites Buzulu, mevcut deniz seviyesi yükselmesinin tek başına yüzde 4'ünden sorumlu tutuluyor. Buzulun tamamen çökmesi durumunda suların 65 santimetre yükselmesi ve kıyı bölgelerinde yaşayan yüz milyonlarca insanın evini kaybetmesi bekleniyor.

FİZİKSEL BİR KALKAN GİBİ ÇALIŞACAK

Tasarlanan 80 kilometrelik dev duvar, buzulun altına sızarak onu içten eriten sıcak deniz suyuna karşı fiziksel bir kalkan görevi görecek. Mühendisler, projenin uygulama haritasını ve teknik detaylarını tamamladı.

Proje; Alfred Wegener Enstitüsü, Dartmouth College ve Chicago Üniversitesi gibi prestijli kurumlar tarafından bilimsel olarak koordine ediliyor. Araştırmacılar, üç yıllık yoğun bir çalışma programı için yol haritasını belirledi.

'ZORUNLU SEÇENEK' HALİNE GELDİ

Ekip, araştırmanın ilk aşamalarını finanse etmek amacıyla 10 milyon dolarlık (yaklaşık 435 milyon TL) küresel bir fon çağrısı başlattı. Fon, projenin teknik fizibilitesi ve çevresel etkilerinin simüle edilmesinde kullanılacak.

Uzmanlar, insan kaynaklı küresel ısınmanın yarattığı yıkımı durdurmak için bu ölçekte bir yapay müdahalenin artık "zorunlu seçenek" haline geldiğini savunuyor.