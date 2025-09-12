İstanbul Başakşehir'de, Erdal Özlek (44), dün aralarındaki alacak meselesini konuşmak üzere Şahintepe Mahallesi Muratdere Caddesi'ndeki İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'nda iş yeri bulunan Hakan Selçuk Candar'ın (58) yanına gitti.

İKİSİ DE İŞ YERİNDE CAN VERDİ

AA'daki habere göre içeriden silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinde silahla vurulan iki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÖLDÜRÜP CANINA KIYMIŞ

Ekiplerce yapılan çalışmada Candar'ın Özlek'i vurduğu ve aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

80 MİLYON TL'LİK ALACAK İDDİASI

Hayatını kaybeden iki kişinin peynircilikle uğraştıkları ve aralarında yaklaşık 80 milyon liralık alacak meselesinin bulunduğu öğrenildi.

Özlek ile Candar'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.