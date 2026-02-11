Disney ve Universal gibi dev tema parkları yüksek ziyaretçi sayılarıyla krizleri teğet geçerken, orta ölçekli parkların yükselen giderler ve pandemi sonrası biriken borç yükü nedeniyle ayakta kalamadığı görülüyor. 80 yıllık geçmişiyle Bristol Kanalı kıyılarının en önemli turistik durağı olan işletme, sezon açılışına haftalar kala kapılarını kalıcı olarak kapatma kararı aldı.

KAMP ALANINDAN TEMA PARKINA UZANAN 80 YIL

İlk olarak 1946 yılında bir kamp alanı olarak kurulan Brean, 1970’li yıllarda bünyesine eklenen eğlence üniteleriyle tam teşekküllü bir tema parkına dönüşmüştü. Girişin ücretsiz olduğu ve 40’tan fazla oyuncakla hizmet veren park, özellikle düşük bütçeli ailelerin favori tatil rotasıydı.

Ancak 4 Şubat itibarıyla "gönüllü tasfiye" kararı alan şirket, Ocak ayı sonunda ticari faaliyetlerini tamamen durdurdu. Yerel kaynaklar, Covid-19 pandemisi sırasında yaşanan sert ziyaretçi düşüşünün yarattığı finansal hasarın, işletmenin bugünkü iflas kararında ana etken olduğunu belirtiyor.

KÜRESEL EĞLENCE SEKTÖRÜNDE ZARAR BÜYÜYOR

Brean Theme Park’ın iflası, dünya genelindeki eğlence parklarının yaşadığı krizin sadece bir halkası. Kuzey Amerika’nın dev operatörü Six Flags, 2025 yılı sonunda 1,2 milyar doları aşan devasa bir zarar açıklamıştı. Şirket, Maryland’deki bir parkını Kasım 2025’te kapatırken, yeni yılın başında Pensilvanya’daki ünlü Cartoon Network Hotel de mali sorunlar nedeniyle kapılarını kapattı.

BÖLGE EKONOMİSİ VE TATİLCİLER İÇİN BÜYÜK DARBE

Somerset halkının yanı sıra çevre şehirlerden gelen tatilciler için de büyük bir kayıp olan bu kapanma kararı, bölge turizmini doğrudan etkileyecek. Parkın faaliyet gösterdiği arazinin sahibi olan Unity Holidays ise yaptığı açıklamada, Brean Theme Park’ın sadece kiracıları olduğunu ve grubun diğer işletmelerinin (Brean Splash, Brean Play ve Brean Gym) 2026 sezonunda hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.

Son dakikada büyük bir yatırımcı desteği gelmediği takdirde, 80 yıllık Brean Theme Park önümüzdeki haftalarda kalıcı olarak tarihin tozlu raflarındaki yerini alacak.