ABD’nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde geniş çaplı bir elektrik kesintisi yaşandı. Yaklaşık 800 bin nüfusa sahip kentte, kesinti nedeniyle birçok bölge karanlığa gömülürken günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Yetkililerden yapılan ilk açıklamalara göre, kent genelinde yaklaşık 125 bin kişi elektrik kesintisinden etkilendi. Kesintinin nedenine ilişkin ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Elektrik verilemeyen bölgelerde trafik ışıklarının devre dışı kalması, ulaşımı felç etti. Özellikle ana arterler ve kavşaklarda uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri bazı noktalarda trafiği manuel olarak yönlendirmeye çalıştı.

Kesinti nedeniyle iş yerleri ve konutlarda da aksamalar yaşanırken, toplu taşıma seferlerinde gecikmeler meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, elektrik kesintisinin ne kadar süreceğine dair henüz net bir zaman vermedi.