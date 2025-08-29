ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ajansı (CBP), tüm uluslararası paket ithalatlarında değer, menşe ülkesi veya taşıma şekline bakmaksızın normal gümrük vergilerini uygulamaya başladı.

Yabancı posta gönderileri için altı ay süreyle paket başına 80 ila 200 dolar arasında sabit vergi uygulaması getirildi.

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, bu değişikliğin Amerikan hayatlarını kurtaracağını ve yıllık 10 milyar dolar ek vergi geliri sağlayacağını belirtti.

1938’den bu yana var olan ve 2015’te küçük işletmelerin desteklenmesi amacıyla 800 dolara yükseltilen “de minimis” muafiyeti, Çin’den doğrudan gönderimlerin artmasına neden olmuştu. Ulusal Tekstil Organizasyonları Koalisyonu, bu politikanın değiştirilmesini “ABD imalatı için tarihi bir kazanım” oldu.

CBP verilerine göre, muafiyet talebinde bulunan paket sayısı 2015’te 139 milyondan 2024’te 1.36 milyara yükseldi; bu da günde yaklaşık 4 milyon paketi ifade ediyor.

Analistler, vergiler sebebiyle e-ticaret ürünlerinin fiyatlarının artacağını ve geleneksel perakendecilerle maliyetlerin eşitleneceğini söylüyor.