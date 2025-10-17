İsveç'in güneyindeki küçük bir balıkçı köyü olan Hallevik, peri masalı yazıyor. 1939 yılında amatör bir balıkçı takımı olarak kurulan Mjallby AIF, bu sezon İsveç’te kısıtlı bütçesiyle tarih yazıyor. Mjallby, 26 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 63 puan topladı. En yakın rakibi Hammarby'nin 11 puan önünde yer alan sarı siyahlılar, 20 Ekim'de Göteborg deplasmanında kazanırsa tarihinin ilk lig şampiyonluğunu ilan edecek.

800 KİŞİLİK KÖYÜN HAYALİYDİ

Mjallby, ligi zirvede tamamlaması halinde tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılma hakkı kazanacak. Teknik direktör Anders Torstensson yaptğı açıklamada, "Bu başarı sadece futbol değil, bir topluluğun hikâyesi. Bizim için her galibiyet, 800 kişilik bir köyün hayaliydi" sözleriyle özetledi.