Dünyaca ünlü mücevher ustası Fabergé’nin en göz kamaştırıcı eserlerinden biri olan ‘Kış Yumurtası’, yıllar sonra yeniden koleksiyonerlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 1913 yılında Çar II. Nikolay’ın annesine Paskalya hediyesi olarak yaptırdığı bu eşsiz eser, kaya kristalinden oyulan gövdesi ve platin üzerine işlenmiş binlerce elmasıyla sanat tarihinin en sıra dışı mücevherleri arasında yer alıyor.

Uzmanlar, Londra’da düzenlenecek müzayedede yumurtanın rekor bir fiyatla el değiştirmesinin kesin gözüyle bakıldığını belirtiyor.

PLATİN, KRİSTAL VE BİNLERCE ELMAS BİR ARADA

Tamamı el işçiliğiyle şekillendirilen Kış Yumurtası, iç yüzeyinde yer alan buz kristali desenleri, eritilmiş buz görünümündeki kaidesi ve 4.500’den fazla gül kesim elmasıyla dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre bu eser, Fabergé’nin ürettiği 50 İmparatorluk Paskalya Yumurtası arasında hem teknik hem de estetik açıdan en nadir örneklerden biri.

Christie’s mücevher uzmanı Margo Oganesian, yumurtanın “Fabergé dehasının zirve noktalarından biri” olduğunu ifade ederek, koleksiyon değeri açısından eşi benzeri olmadığını vurguladı.

Bilinen 50 imparatorluk yumurtasından yalnızca 43’ünün günümüze ulaştığı, bunlardan sadece yedisinin özel koleksiyonlarda bulunduğu biliniyor.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ REKOR KIRDI

Kış Yumurtası aslında müzayede dünyasına yabancı değil. 1994’te Cenevre’de 7,2 milyon İsviçre Frangı, 2002’de ise New York’ta 9,6 milyon dolar karşılığında satılarak kendi döneminin rekorlarını kırmıştı.

Aradan geçen yıllarda Fabergé eserlerine ilginin özellikle varlıklı Rus koleksiyonerler arasında hızla artması, yumurtanın yeni satışında rekorun kaçınılmaz olduğuna işaret ediyor.

Yaklaşık 14,2 santimetre yüksekliğindeki eserin içinde Fabergé’nin meşhur “sürpriz” geleneği de yer alıyor: Kuvars taşından yapılan, altın saplı ahşap anemon çiçeklerinden oluşan zarif bir buket. Bu detay, yumurtanın hem sanatsal hem de duygusal değerini daha da yükseltiyor.

KAYBOLAN ESER YILLAR SONRA GERİ DÖNDÜ

1917 Devrimi’nde Romanov Hanedanı’nın devrilmesinin ardından Moskova’ya taşınan Kış Yumurtası, Sovyet yönetimi tarafından döviz geliri sağlamak amacıyla satıldı ve uzun süre izine rastlanamadı. Eser, ancak 1994 yılındaki müzayedede yeniden ortaya çıkarak tarih sahnesine geri döndü.

Fabergé’nin en nadide şaheserlerinden biri olarak kabul edilen ‘Kış Yumurtası’, şimdi yeniden büyük bir mücadelenin merkezinde. Londra’daki açık artırmada 20 milyon sterlini aşması beklenen satış, hem koleksiyonerlerin hem de sanat dünyasının merakla beklediği bir rekora işaret ediyor.

Yüzyıllık bir mücevherin yeni sahibine kim olacağı ise şimdiden büyük heyecan yaratmış durumda.