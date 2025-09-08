6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya’da eski valilik binası yerine “Aslına uygun olarak” yeni bina yapıldı. İnşaata 2024 yılında 287 milyon 652 bin TL ödendi, 2025’te ise 312 milyon 165 bin TL ayrıldı.

Konağın tam olarak 2026’da tamamlanması bekleniyor ve 800 milyon TL’ye çıkacağı tahmin ediliyor. Akçadağ ilçesinin Hükümet Konağı 109 milyon 921 bin TL, Kuluncak Hükümet Konağı 62 milyon 800 bin TL, Arapgir Hükümet Konağı 89 milyon 444 bin TL, Doğanşehir Hükümet Konağı ise 103 milyon TL’ye mal olacak.