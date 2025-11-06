Soğan ve patates üretici olan Üngör, ederi 8 milyon lira olan tonlarca soğanın tarlada beklediğini ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı’na seslenen Üngör, soğanların satın alınmasını talep etti. Kar etme hedeflerinin artık kalmadığını söyleyen Üngör, üreticinin 2026 yılında ekim yapacak halinin kalmadığını belirtti.

Teklif edilen paraların işçi maliyetlerini karşılamayacak düzeyde olduğunu söyleyen Üngör şöyle konuştu:

"Eskişehir’in Alpu ilçesinden sesleniyorum. Bir üreticiyim. Tarımla uğraşıyorum. Ekmeğini toprakta arayan bir kardeşinizim. Ürettik, didindik. Mart ayından bu yana bu serüvenin içindeyiz. Şu anda malımız tarlada. Bize teklif edilen paralar çok küçük paralar. İşçi maliyetlerini bile kurtarmayan paralar. Esnaf gelmiyor, devlet bu konuda çok sessiz. Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Kredi Kooperatifleri, devletin tarımla ilgili kurum ve kuruluşları sesimizi, feryadımızı duymuyorlar. Aksine, 'Başınızın çaresine bakın' dermişçesine çaresizliğimizi uzaktan seyrediyorlar.

"Tarlada aşağı yukarı 800 ton malımız var"

Şu an için bizde 800 ton soğanımız var. Tarlada çaresiz bir şekilde bizimki gibi bekleyen minimum sadece Alpu Ovası’nda 40 bin ton soğan var. Biz ekim yaparken 7-8 lira bunun kilogram maliyeti var. Biz bunu 10 liraya satarız dedik. Şu anda da tarlada aşağı yukarı 800 ton malımız var. İnanın bir çuval mal satamadık daha. Müşteri arıyoruz, müşteri yok.

"Zaten tarım bitmiş durumda"

Zaten tarım bitmiş durumda. Bu son altın vuruşlarla üreticiye son nokta kondu. 'Üretmeyin kardeşim, ne yaparsanız yapın, gerekirse hazır yeriz' diye tarif etmeye çalışıyorlar. Üretici yoruldu, üretici bıktı. Yapılması gereken şudur; köylünün malını alır, sübvanse edersin. Şehirde bunu yiyecekler de bunu ucuz yiyecekler. Hem bizi koruyacaksın hem yiyeni koruyacaksın. Bu çok zor olmasa gerek.

Üretici 2026’ya çok yorgun girecek. Hükümet yetkilileri üreticinin bu ısrarlı bir şekildeki feryadına cevap vermezse banka kredileri veya bakanlığın tarımla alakalı kuruluşları, kooperatifleri sübvanseli bir şekilde çiftçinin önünü açmazsa yolun sonundayız zaten. 2026’ya bu çiftçi çıkamaz."