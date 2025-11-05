Türk tiyatrosunun en önemli yapı taşlarından biri kabul edilen Devekuşu Kabare'nin üç kurucusundan biri, usta oyuncu Ahmet Gülhan 85 yaşında hayatını kaybetti.

"Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin" gibi karakterlerle çok sevilen Gülhan için dün Beylerbeyi'ndeki Hamid-i Evvel Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Uzun süredir görmediğimiz Şevket Altuğ da dostu cenazeye gelerek uzun zaman sonra ilk kez görüntü vermiş oldu.

Altuğ, Gülhan'ın kendi nesillerinden çok kıymetli bir insan olduğunu vurgulayarak, "Herkes kıymetli de o farklı bir kıymetli. Çok iyi bir dostumuz, çok iyi ahbabımızdı, çok iyi anlaşırdık. Dostluktan başka hiçbir şey aramızda yoktu" dedi.

Şimdilerde 82 yaşında olan Şevket Altuğ, 'Tokatçı', 'Süt Kardeşler', 'Gölge Oyunu', 'Şekerpare', 'Yedi Bela Hüsnü', 'Kapıcılar Kralı', 'Süper Baba' gibi yapımlarda unutulmaz rollere imza atmıştı.