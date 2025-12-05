Yeni Zelanda, Auckland merkezindeki Partridge Jewellers mağazasında yaşanan olayda, şüphelinin 19 bin dolar (yaklaşık 820 bin TL) değerindeki elmas ve safirlerle süslü Faberge kolyeyi yuttuktan dakikalar sonra gözaltına alındığı bildirildi.

TIBBİ MÜDAHALE GEREKMEDİ

Polisin BBC'ye yaptığı açıklamada kolyenin doğal yollarla çıkartıldığı ve "herhangi bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmadığı" söylendi. Şüpheli gözaltında tutulduğu süre boyunca sağlık görevlileri tarafından sürekli kontrol altında tutuldu.

JAMES BOND FİLMİNDEN İLHAMLA TASARLANMIŞ

"Octopussy Egg" adı verilen kolye, 1983 yapımı James Bond filmi Octopussy'den ilham alınarak tasarlanmış. Takının üzerinde 60 beyaz elmas, 15 mavi safir bulunuyor ve açıldığında 18 ayar altından yapılmış minyatür bir ahtapot oryaya çıktıyor. Mücevher Yeni Zelanda polisi tarafından kurtarıldıktan sonra yeniden Faberge'ye gönderilecek.