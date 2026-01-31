Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2025 yılı ihracat rakamlarını ve 2026 yılı hedeflerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl yüzde 14’lük artışla 160 milyon dolarlık dış satışa imza atan sektör, yeni yıl için hedefini 180 milyon dolar olarak belirledi.Yılmaz, 2025 yılına dair verileri paylaşırken başlangıçta belirlenen hedeflerin aşıldığını kaydetti.

Yılmaz, süreci şu sözlerle aktardı:

"Beklentimizin üzerinde, 160 milyon dolarlık bir ihracatla 2025 yılını kapattık, bu da bizler için son derece olumlu oldu."

HEM EKONOMİK HEM DE ÇOĞU KİŞİYE HİTAP EDİYOR

Artışın nedenlerine değinen Yılmaz, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) projeleri ve ticari heyet ziyaretlerinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, hediyeleşme kültüründe çiçeğe olan eğilimin arttığını belirterek, "Çiçeğin verilebilecek en güzel hediye olduğunu" ve bunun ekonomik olmasının yanı sıra insanların duygularına hitap ettiğini ifade etti.

83 ÜLKEYE İHRACAT YAPILDI

Pazar çeşitliliği konusunda 83 ülkeye ulaşıldığını belirten Yılmaz, en büyük pazarın Hollanda olduğunu söyledi. İhracat rotaları hakkında detay veren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"83 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. En büyük pazarımız Hollanda. Hollanda'nın dışında İngiltere, Almanya, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere de yoğun gönderimlerimiz oldu. Son yıllarda Azerbaycan'a özellikle dış mekan gruplarında ciddi satışlarımız gerçekleşti. Türki Cumhuriyetleri, Körfez ülkeleri, Irak'a da ihracatımız arttı."

"180 MİLYON DOLARLIK HEDEF KOYDUK"

2026 yılı için URGE projelerine ve ticari ziyaretlere devam edileceğini açıklayan Yılmaz, sektörün en hareketli dönemine girdiğini belirtti. Yılbaşı sevkiyatlarının ardından 14 Şubat Sevgililer Günü ve İngiltere'deki Anneler Günü için hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Yılmaz, yeni yıl hedefine ilişkin şunları söyledi:

"Geçen yılki yaptığımız 160 milyon dolarlık ihracat öz güvenimizi daha da artırdı. Bu yıl için 180 milyon dolarlık hedef koyduk. Bunu da gerçekleştireceğimize inanıyorum."

"İHRACATTA ÇOK DAHA FAZLA RAKAMLARA ULAŞABİLİRİZ"

Türkiye’deki toplam üretim alanlarının kullanımına dair teknik bilgiler de paylaşan Yılmaz, 60 bin dönümlük arazinin dağılımını ve ihracat potansiyelini şu sözlerle değerlendirdi:

"60 bin dönümlük alanın yaklaşık 20 bin dönümlük kısmını ihracata gönderebiliyoruz, 40 bin dönümlük alanda maalesef ihracata yönelik çalışılmıyor. Bu alanları da değerlendirebilirsek ihracatta çok daha fazla rakamlara ulaşabiliriz."