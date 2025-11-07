Fiji'de çekilen ve sosyal medyada viral olan bir videoda 86 yaşındaki bir taksi sürücüsünün hikayesi yer alıyor. Görüntüleri paylaşan girişimci Nav Shah ise yaşadığı bu yolculuğun kendisi için hayat dersi niteliğinde olduğunu söylüyor.

TAKSİYE ÇIKMASININ ULVİ BİR AMACI VAR

İkilinin yolculuğu sırasında yaşlı sürücü, aslında sıradan biri olmadığını açıkladı. Kendisi; Fiji genelinde mücevher mağazaları, restoranlar, süpermarketler ve bir gazete işleten, yılda 175 milyon dolar ciroya sahip bir iş insanı... Ancak buna rağmen hala direksiyon başında:

"Taksiden kazandığım her kuruşu Hindistan'daki kız çocuklarının eğitimine gönderiyorum. her yolculuk, bir kızın okula gitmesine yardım ediyor."

10 YILDIR TÜM MASRAFLARINI KARŞILIYOR

Üç kız babası olan yaşlı adam, on yıldır her yıl 24 kız öğrencinin eğitim masraflarının tamamını kendi kazancıyla karşılıyor.

Ailesinin hikayesi ise neredeyse bir asır öncesine dayanıyor. Babası, 1929'da sadece 5 sterlinle ilk işini kurmuş. Bugün o küçük işletme, Fiji'de dev bir ticari ağa dönüşmüş durumda.

Buna rağmen adam, hayat felsefesini hiç değiştirmemiş:

"Pozitif ol, mutlu ol, dürüst ol. Hayatta ihtiyacın olan tek şey bu."

GERÇEK BAŞARI KAZANÇTA DEĞİL, PAYLAŞMAKTA

Nav Shah, videoyu sosyal medyada paylaşınca hikaye kısa sürede viral oldu. Binlerce kişi yaşlı adamı "gerçek bir efsane" ve "ilham kaynağı" olarak nitelendirdi.

Fijili iş insanının sade yaşamı, "başarının yalnızca zenginlikle ölçülmediğini" hatırlattı.

Videodaki şu sözleri ise binlerce kez paylaşıldı:

"Her yolculuk, bir kız çocuğunu okula götürür."