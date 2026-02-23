Teknoloji dünyasının hızla genişleyen veri merkezi ihtiyacı ile geleneksel tarım topraklarının korunması mücadelesi, Pennsylvania’nın Cumberland County bölgesinde çarpıcı bir hikâyeye dönüştü. 60 yılı aşkın süredir aynı toprakları işleyen Mervin Raudabaugh, günümüzün ekonomik rüzgârlarına karşı durarak "toprak paradan değerlidir" mesajı verdi.

Yapay zeka sistemlerini destekleyecek dev bir veri merkezi kurmak isteyen yatırımcılar, Raudabaugh’ın 261 dönümlük çiftliği için 15 milyon dolar (yaklaşık 655 milyon TL) teklif etti. Ancak yaşlı çiftçi, bu devasa serveti elinin tersiyle itti. Kararını net bir şekilde ifade eden Raudabaugh, "Bu benim hayatımın bir parçası. Çiftliğimi yok etmeye hiç niyetim yok," dedi.

Raudabaugh, sadece satış teklifini reddetmekle kalmadı; arazisinin gelecekte de yapılaşmaya açılmasını engellemek için yasal bir zırh oluşturdu. Çiftçi, mülkün geliştirme haklarını Lancaster Farmland Trust adlı doğa koruma programına devretti.

15 milyon dolarlık satış geliri yerine, koruma programından sadece 1.9 milyon dolar ödeme almayı kabul etti. Yapılan anlaşma gereği, bu arazi Raudabaugh hayatta olmasa bile asla sanayi bölgesine, konut projesine veya veri merkezine dönüştürülemeyecek; mülkiyet el değiştirse dahi sadece tarım amaçlı kullanılabilecek.

Bu olay, özellikle ABD'de tarım arazilerinin hızla veri merkezlerine kurban edildiği bir dönemde sembolik bir önem kazandı. Gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmanın huzurunu yaşadığını söyleyen Raudabaugh, "Bu toprağın herkes için güzel ve tarım amaçlı kalmasını istiyorum," diyerek çevre bilincinin maddi kazançtan üstün olduğunu kanıtladı.