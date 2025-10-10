ABD’de yaşayan Paul Alex, bir gün polislikten sıkılıp hayatını değiştirmeye karar verdi. Elinde sadece 2 bin 100 dolar (yaklaşık 87 bin TL) vardı. O parayla bir ATM satın aldı ve o karar, kısa sürede onu milyon dolarlık bir servetin sahibi yaptı. Başta “ufak bir yan gelir” hayaliyle başlayan girişim, birkaç yıl içinde 3,5 milyon dolarlık kazanca dönüştü.

ARKADAŞININ FİKRİNİ KENDİSİ UYGULADI

26 yaşında hayallerinden vazgeçmiş, sıradan bir hayat sürmeye karar vermişti. Paul Alex, ABD’de polislik yaparak ayda 2 bin dolar civarında maaş alıyordu. Ama içindeki “kendi işini kurma” arzusu hiç sönmedi. Bir gün mesai arkadaşı, “Bir ATM alsak fena mı olur?” deyince, o cümle Alex’in hayatını değiştiren dönüm noktası oldu.

Arkadaşı vazgeçti ama Alex o fikri kafasından atamadı. Araştırmaya başladı daha sonra maaşından biriktirdiği parayla ilk ATM’sini 2 bin 100 dolara satın aldı ve bir güzellik salonunun önüne yerleştirdi.

İLK AY KAZANDIĞI PARAYI GÖRÜNCE TÜM PLANLARI DEĞİŞTİ

İlk ayın sonunda ATM’den 500 dolar kazandığını görünce şaşkına döndü. Her para çekiminde 3 dolar komisyon alıyor, cihaz kendini sadece dört ayda amorti ediyordu.

Alex maaşını da, kazandığı komisyonları da yeni ATM’lere yatırdı. Kısa sürede küçük bir ağ kurdu, ardından bunu büyütmek için birkaç kişiyi işe aldı. Güzellik salonları, berberler, marketler, terziler… Nakit paranın döndüğü her yere ATM yerleştirdi.

120 MİLYON LİRAYI KISA SÜREDE CEBİNE KOYDU

Paul Alex’in bu macerası kısa sürede bir başarı hikâyesine dönüştü. Kurduğu “ATM Together” adlı şirketle ABD’nin dört bir yanına yüzlerce ATM yerleştirdi. Yalnızca 2021–2023 arasında 12 milyon dolarlık satış yaptı, net 3,5 milyon dolar (yaklaşık 120 milyon TL) kâr elde etti. Basit bir fikir, kararlılıkla birleşince bir polisin hayatını değiştirdi.