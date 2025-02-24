İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez Aydın’da esnaf ziyareti sırasında kağıt toplayan ve 1.5 ay önce gözünden ameliyat olan 87 yaşında hasta bir vatandaşla karşılaştı.

Kağıt toplamak için kullandığı el arabasıyla yürüyen ve tek gözü de sargıda olan vatandaş, “Kağıtları, kartonları satıp ekmek paramı kazanıyorum. Küçük kızım rahatsız. 1.5 ay önce gözümden ameliyat oldum. Kağıttan para kazanırsak karnımızı doyuruyoruz. Kağıtları satıp ekmek paramı çıkarmaya çalışıyorum, hastayım ama çalışmak zorundayım” dedi.

DURUM İÇLER ACISI

Gördüğü manzaranın içler acısı olduğunu belirten Çömez, şunları söyledi:

“Esnaf kan ağlıyor. Sokakta karşılaştığım 87 yaşındaki bir vatandaşımızın hali de içler acısıydı. Bu pek çok yerde tanık olduğumuz bir manzara. ‘Kimsesizlerin kimi, sessiz yığınların sesi olacağız. Sosyal bir devlet inşa edeceğiz’ diyerek milletten oy alan tek adam rejimi, sokaktan habersiz. İktidardakiler ona buna parmak sallamasın, milletin derdiyle meşgul olsun.”