Çin'in başkenti Pekin'de görevli bilim insanları, acil servise başvuran yaşlı bir hastanın tetkiklerini yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar. Orman yangınından kaynaklanan yoğun dumanı saatlerce soluyan 87 yaşındaki hastanın durumu, tıp literatürüne "ezber bozan" bir vaka olarak girdi.

New England Journal of Medicine'de yayımlanan çalışmaya göre doktorlar, hastanın solunum yollarını incelediklerinde akciğerlerin tamamen tıkalı olduğunu fark etti. Yapılan derinlemesine incelemede, "Plastik Bronşit" adı verilen nadir ve ciddi bir rahatsızlık teşhis edildi. Bu rahatsızlıkta; akciğerlerin içindeki hava yollarında (bronş ağacı), tıpkı bir ağacın dallarına benzeyen kauçuksu kalıplar oluşuyor.

Normalde çocuklarda ve kalp hastalarında görülen bu durum, 87 yaşındaki hastada yoğun duman solunmasıyla tetiklendi.

Macunsu koku: Mukus ve hücresel maddeden oluşan bu kalıplar; beyaz, bej veya ten renginde olup macun benzeri bir dokuya sahip.

Lenf sızıntısı: Lenf sıvısı solunum yollarına sızdığında, akciğerlerin içinde donarak hava akışını tamamen kesen bu 'heykelimsi' yapıları oluşturuyor.

Astım tuzağı: Uzmanlar, bu durumun belirtilerinin başlangıçta astıma çok benzediğini ve yanlış teşhisin ölüme yol açabileceğini vurguluyor.

2 haftalık mucizevi kurtuluş

Doktorlar, bronkoskopi yöntemiyle bu "plastik ağaç dallarını" hastanın ciğerlerinden tek tek temizledi. Zatürre ile mücadele eden 87 yaşındaki hasta, yoğun bakım ve bir haftalık hastane sürecinin ardından taburcu edildi. İki hafta sonraki kontrolde ise solunumu tamamen normale döndü.