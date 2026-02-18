Montgomery İlçe Emniyet Müdürlüğü ileMontgomery İlçe İtfaiye ve Kurtarma Servisi ekipleri, Cogir Potomac Senior Living adlı kıdemli yaşam merkezinde yapılan ihbar üzerine adrese sevk edildi. İlk müdahale ekipleri, Fuller’ı tesis içindeki bir apartman dairesinde bilinci kapalı halde buldu.

Polis açıklamasına göre olay yerinde hayat kurtarma girişimlerinde bulunuldu ancak Fuller olay yerinde yaşamını yitirdi.

Baş bölgesinde travma tespit edilmesi üzerine Ağır Suçlar birimi bilgilendirildi. Yapılan incelemenin ardından Fuller’ın vurulduğu doğrulandı.

Yetkililer, ölümün cinayet olarak soruşturulduğunu ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazenin Adli Tıp Ofisi’ne gönderildiğini açıkladı.

16 Şubat Pazartesi günü yapılan açıklamada ise şu ana kadar herhangi bir şüpheli bilgisinin bulunmadığı ve gözaltı yapılmadığı bildirildi.

YÜKSEK MİKTARDA BAĞIŞ YAPMIŞTI

WJLA ABC 7 News’ün haberine göre Fuller, Maine’de bir lisenin atletizm sahasının yenilenmesi için 1,64 milyon dolar bağış yapmasının ardından hayırseverliğiyle tanınmıştı. Aynı haberde, ABD Yüksek Mahkemesi başyargıcı Melvin Fuller’ın soyundan geldiği bilgisine de yer verildi.

NBC4 Washington’un aktardığına göre tesis yönetimi, olayın izole bir hadise olduğunu ve sakinler ile personel için devam eden bir tehdit bulunmadığını belirtti.

Yönetimin tedbir amacıyla güvenlik önlemlerini güçlendirdiği ve ek güvenlik personeli görevlendirdiği ifade edildi. Ancak tesis temsilcisi, güvenlik değişikliklerine ilişkin soruları yanıtlamadı.

Maine Temsilcisi Bill Bridgeo da Fuller için taziye mesajı yayımladı. Augusta’da şehir yöneticiliği yaptığı dönemde Fuller ile tanıştığını belirten Bridgeo, onun tanınmış bir avukat, emekli Deniz Kuvvetleri yedek subayı ve kendi kitabını yayımlamış biri olduğunu söyledi.

Fuller’ın topluma milyonlarca dolar bağışta bulunduğunu ifade eden Bridgeo, 87 yaşına ulaştığında onun başardıklarının küçük bir kısmını başarabilirse hayatını dolu dolu yaşamış sayacağını dile getirdi.

Fuller’ın birkaç yıl önce eşinin ailesi nedeniyle taşındığı, eşinin birkaç yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından bölgede kalmaya karar verdiği aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.