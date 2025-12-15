Salı günü itibarıyla üretim bantlarının kapatıldığı Dresden fabrikası, Volkswagen’in 88 yıllık üretim tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kayda geçti. Sektör temsilcileri, kararın otomotiv endüstrisinde uzun süredir hissedilen daralmanın somut bir yansıması olduğunu değerlendirdi.

SATIŞLAR VE MALİYETLER KARARI BELİRLEDİ

Volkswagen’in bu adımı atmasında birden fazla faktörün etkili olduğu belirtildi. Çin pazarında yaşanan satış kaybı, Avrupa genelinde talebin gerilemesi ve ABD’nin uyguladığı gümrük tarifeleri, şirketin gelirlerini ve nakit akışını baskıladı. Bu gelişmelerin ardından Volkswagen, yatırım planlarını revize etti ve önümüzdeki beş yıl için ayırdığı bütçeyi 160 milyar avroya düşürdü. Bu tutarın, 2023-2027 dönemini kapsayan önceki 180 milyar avroluk yatırım planının altında kaldığı aktarıldı.

Şirket yönetimi, içten yanmalı motorlu araçların pazarda öngörülenden daha uzun süre varlığını sürdüreceği değerlendirmesinde bulundu. Bu nedenle elektrikli dönüşüm devam ederken, geleneksel motor teknolojilerine yönelik yatırımların da gündemde tutulduğu bildirildi.

NAKİT AKIŞI YAKINDAN İZLENİYOR

Volkswagen’in mali durumu da yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. Finans Direktörü Arno Antlitz, ekim ayında yaptığı açıklamada, 2025 yılı için daha önce sıfıra yakın öngörülen net nakit akışının sınırlı da olsa pozitife dönebileceğini ifade etti. Ancak piyasa analistleri, bu toparlanmanın kalıcı olduğuna dair net bir tablo bulunmadığını belirtti.

Bernstein analisti Stephen Reitman, şirketin harcamaları azaltmaya ve operasyonel kârlılığı artırmaya odaklandığını dile getirdi. Union Investment portföy yöneticisi Moritz Kronenberger ise mevcut yatırım hedeflerine ulaşılabilmesi için bazı projelerin ertelenmesinin kaçınılmaz olabileceği görüşünü paylaştı.

SEMBOLİK ANLAMI OLAN BİR KAPANIŞ

2002 yılında üretime başlayan Dresden fabrikasında bugüne kadar 200 binin altında araç üretildiği belirtildi. Bu rakamın, Volkswagen’in Wolfsburg’daki ana tesisinin yıllık üretiminin yarısına dahi ulaşmadığı aktarıldı. Buna rağmen Dresden’de üretimin sona ermesi, Almanya’daki üretim kapasitesini küçültmeye yönelik daha geniş kapsamlı yeniden yapılanma sürecinin önemli bir adımı olarak yorumlandı.

Sendikalarla yapılan anlaşma kapsamında, Volkswagen markası bünyesinde Almanya genelinde 35 bin kişilik istihdam azaltımının da planlandığı bildirildi. Bu nedenle kararın yalnızca bir fabrika kapanışıyla sınırlı olmadığı vurgulandı.

TESİS ARAŞTIRMA KAMPÜSÜ OLACAK

Volkswagen Marka CEO’su Thomas Schäfer, üretimin durdurulmasının kolay bir karar olmadığını, ancak mevcut ekonomik koşulların bu adımı zorunlu kıldığını belirtti. Dresden tesisinin geçmişte Phaeton modeline ev sahipliği yaptığı, daha sonra ise elektrikli ID.3 modelinin üretildiği hatırlatıldı.

Üretimin sona ermesinin ardından tesisin, Dresden Teknik Üniversitesi’ne kiralanacağı açıklandı. Fabrikanın, yapay zeka, robotik ve çip teknolojilerine odaklanan bir araştırma kampüsüne dönüştürüleceği bildirildi.