Hazırlık ve Düzenleme Komitesi’nin, 34 yıldır kağıt üzerinde faaliyette olduğu, buna rağmen son 8 yılda 883 milyon 582 bin TL harcama yaptığı ortaya çıktı. TBMM’ye sunulan Sayıştay raporuna göre, komitenin harcamaları özellikle son iki yılda dikkat çekici biçimde arttı.

34 YILDIR SADECE HARCIYOR

13 üyeden oluşan komitede; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükelçi Ayşe Usluer ile İBB’nin tutuklu Başkanı Ekrem İmamoğlu yer alıyor. Spor Bakanı, İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı ise komitenin doğal üyeleri arasında bulunuyor.

34 yıldır atıl olan komitenin milyonlarca liralık harcamaları, Sayıştay raporlarında ‘çeşitli giderler’ başlığı altında yer aldı. Buna göre komite, 2023’te 81 milyon 473 bin TL, 2024’te 579 milyon 193 bin TL harcama yaptı.

İstanbul Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdenay, bir çok kez olimpiyatları kazanmak için yeni projeler geliştireceklerini söyledi. Ancak sadece yandaki harcamalar gerçekleşebildi.

2036’YA KADAR YOK

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul’da 2036’ya kadar olimpiyat düzenlenmeyeceğini hatırlatarak, komite üyesi olan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi de verdi. İlgezdi, “Olimpiyat hedefi olmayan bir komite hangi harcamaları yapmaktadır? 2024’e ait 579 milyon TL nerelere harcanmıştır?” sorularını yöneltti.