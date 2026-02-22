Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Antalyaspor'u 89'da Talha Sarıarslan'ın golüyle 1-0 yenerek 8 maçlık kazanamama serisine son verdi. PENALTI KAÇTI Öte yandan Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinden Laszlo Benes, 69'uncu dakikadaki penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sonucun ardından düşme hattındaki Kayserispor puanını 19'a yükseltirken, kırmızı hatta yakın olan Antalyaspor ise 23 puanda kaldı. Bir sonraki haftada Kayserispor, başkentte Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Antalyaspor ise zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'yi konuk edecek.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.