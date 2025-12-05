İzmir’in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren köklü şirketlerden Marbil Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Selesta Kozmetik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, iki firma için 3 aylık geçici mühlet kararı verirken geçici komiser heyeti de görevlendirildi. İlk duruşmanın tarihi ise 26 Şubat 2026 olarak duyuruldu.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERİLDİ

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından görülen dosyada, şirketlerin konkordato talebi kabul edilerek 3 aylık geçici mühlet tanındı.

Bilginoğulları ailesinin 3. ve 4. kuşak temsilcilerinden Levent Bilginoğulları için de aynı kapsamda geçici mühlet kararı verildi.

Bu süreçte firmaların mali yapısının korunması, alacaklılarla ilişkilerin düzenlenmesi ve sürecin şeffaf ilerlemesi için geçici komiser heyeti görevlendirildi.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK SÜRE TANINDI

İz Gazetesi'nde yer alan habere göre, konkordato ilanıyla birlikte yayımlanan ilanda, alacaklıların itiraz hakları da hatırlatıldı. Buna göre, alacaklıların konkordato talebine ilişkin itirazlarını 7 gün içinde mahkemeye iletmeleri gerekiyor. Bu süre içinde yapılacak başvurular, konkordato sürecinin seyrinde belirleyici rol oynayacak.

89 YILLIK ÜRETİM GELECEĞİ ZORLU SÜREÇTE

Marbil Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin temelleri, 1936 yılında merhum İsmail Bilginoğulları tarafından kurulan zeytinyağı fabrikasıyla atıldı. Girit’ten Türkiye’ye dönen Bilginoğulları, zeytinyağı kullanımını teşvik etmeyi ve sektörde kaliteyi artırmayı hedeflemişti.

Yıllar içinde rafineri ve paketleme alanlarında büyüyen şirket, kuşaktan kuşağa aktarılan kalite anlayışıyla Türkiye’nin tanınan yağ üreticileri arasına girmeyi başardı.

AİLE ŞİRKETİNİN İKİNCİ MARKASI DA KONKORDATO SÜRECİNDE

Bilginoğulları ailesinin gıda ve kozmetik alanındaki diğer markası olan Selesta Kozmetik de aynı dosya kapsamında konkordato sürecine dahil edildi. Aile şirketinin ikinci büyük markası olan Selesta, uzun yıllardır kozmetik ve gıda alanlarında faaliyet gösteriyor.

Torbalı’daki tesislerde üretim ve ihracat yapan şirketler, mevcut ekonomik koşullar ve finansal sorunlar nedeniyle zorlu bir sürece girmiş durumda.

SÜREÇ MAHKEME GÖZETİMİNDE İLERLİYOR

Marbil Yağ ve Selesta Kozmetik için başlatılan konkordato süreci, mahkemenin atadığı komiser heyeti gözetiminde devam edecek.

Önümüzdeki 3 aylık dönemde şirketlerin mali yapıları, alacaklılarla yapılacak görüşmeler ve hazırlanan raporlar kritik önem taşıyacak. 26 Şubat 2026’da yapılacak duruşma ise sürecin geleceğini belirleyecek.