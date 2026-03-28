Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri, stratejik bir modernizasyon hamlesiyle ABD yapımı Tomahawk seyir füzelerini ateşleme kabiliyetine sahip ilk savaş gemisi olan JS Chokai’yi resmen konuşlandırdı.

ABD’de tamamlanan geliştirme çalışmalarının ardından envantere giren Aegis sınıfı destroyer, Japonya’nın savunma doktrininde "karşı vuruş kabiliyetine" geçişini simgeleyen en kritik adım olarak değerlendiriliyor.

1.600 KİLOMETRE MENZİLİ BULUNUYOR

Kongo sınıfı güdümlü füze destroyeri olan JS Chokai, yapılan teknik güncellemelerle birlikte 1.600 kilometre menzilli Tomahawk Kara Saldırı Füzelerini (TLAM) kullanabilir hale getirildi. Düşük irtifada uçarak radar tespitinden kaçınabilen bu füzeler, gemideki mevcut Mk-41 dikey fırlatma sistemlerine entegre edildi. Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, bu kapasite artışının Kuzeydoğu Asya’daki bölgesel tehditlere karşı caydırıcılığı artıracağını ve ülkenin katmanlı füze savunma mimarisini tamamlayacağını vurguladı.

BALİSTİK TEHDİDİ TAKİP EDEBİLİYOR

Yaklaşık 9.500 ton tam yüklü ağırlığa ve 55 kilometre hıza sahip olan JS Chokai, gelişmiş Aegis muharebe sistemi sayesinde aynı anda çok sayıda hava ve balistik tehdidi takip edebiliyor.

127 mm’lik top, Harpoon gemisavar füzeleri ve Phalanx yakın savunma sistemleriyle donatılan gemi, Tomahawk entegrasyonuyla birlikte artık derinlikteki kara hedeflerini de yüksek hassasiyetle vurma yeteneğine kavuştu.