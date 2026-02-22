Son bir yılda iflas başvurusu yapan çok sayıda küçük ve orta ölçekli hava yolu arasında en dikkat çeken şirketlerden biri Azul Linhas Aereas oldu.

Brezilya merkezli taşıyıcı, Mayıs 2025’te yaptığı iflas başvurusunun ardından dokuz ay süren süreci tamamlayarak iflastan resmen çıktığını açıkladı.

UCUZ BİLETLERİYLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

2008’de São Paulo çıkışlı kurulan Azul, Brezilya içinde düşük ücretli uçuşlar ve Arjantin, Portekiz ile ABD’de belirli noktalara seferlerle hızla büyüdü.

Kısa sürede ülkenin üçüncü büyük hava yolu konumuna yükseldi. Ancak hızlı genişleme, artan işletme maliyetleri ve değişen rekabet koşulları şirketi ağır borç yüküyle karşı karşıya bıraktı.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI, SÜREÇ BAŞLADI

Ek finansman bulma girişimlerinin başarısız olması ve kreditörlerle 550 milyon dolarlık borcun hisse karşılığında silinmesi konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine şirket iflas korumasına başvurdu.

Yatırımcılarının çoğunun yabancı olması nedeniyle dosya, ABD’deki U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York’a sunuldu.

BORÇLARINI AZALTTI

Azul, süreç sonunda yaklaşık 2,5 milyar dolarlık borç ve kira yükümlülüğünü azalttı. Ayrıca yeni yatırımcılardan 1,4 milyar dolar borç finansmanı ve 950 milyon dolar özkaynak sağladı. Şirketin menkul kıymetler dosyasına göre mahkeme yeniden yapılandırma planını resmen onayladı.

Süreçte American Airlines yaklaşık 100 milyon dolarlık yeni fon sağladı. Bu ortaklık, diğer yatırımcıların da Azul’un Latin Amerika pazarında yoluna devam edebileceğine güven duymasını sağladı.