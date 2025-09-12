Beşiktaş Belediyesi’ne düzenlenen operasyonlar kapsamında “Suç örgütü lideri” olduğu iddiasıyla tutuklanan ancak itirafçı olup tahliye edilen müteahhit Aziz İhsan Aktaş’ın İstanbul’daki benzinlik ve yanındaki AVM inşaatı tam gaz sürüyor.

Aktaş’ın ortağı olduğu Elif Petrol Opet İstanbul Gaziosmanpaşa’da TEM otoyolu kenarında bulunuyor ve benzinlik, tam 76 pompası ile Avrupa’nın en büyük benzin istasyonu ünvanına sahip. Yanındaki AVM ruhsatı için ise TBMM’den gece yarısı kanun çıkartıldı.

AKP’Lİ YOK CHP’Lİ VAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çıkarttığı ruhsat sayesinde inşaatı başlayan AVM’de işler, Aktaş tutuklanınca biraz duraklamıştı. Ancak Aktaş itirafçı olunca önce ev hapsine çıkarıldı, sonra da tahliye oldu. AVM inşaatı da hızlandı ve birkaç ay içinde kaba inşaatı tamamlanmış oldu.

SÖZCÜ muhabirlerinin yakından izlediği inşaatta 5 Haziran’da dış cepheler açıktı, önceki gün itibariyle dış cephe kaplanmasına başlanmış durumda.

AVM inşaatının bitişiğindeki Elif Petrol’ün internet sitesinde ise TEM’deki benzin istasyonun bilgileri yer almıyor. Ayrıca bünyesinde de gösterilmedi ancak benzin istasyonu Opet’in resmi Youtube sayfasında yer alıyor. Öte yandan Elif Petrol, internet sitesine Beşiktaş Belediyesi, Seyhan Belediyesi ve İETT ile yaptığı işleri faaliyet alanı olarak gösterirken AKP’li hiç bir belediyeden söz etmiyor.

9 BAŞKANI TUTUKLATTI

Aziz İhsan Aktaş’ın etkin pişmanlık ifadesinden sonra CHP’li belediyelere üst üste operasyonlar oldu ve 9 belediye başkanı tutuklandı. Benzinlik ve AVM konusunu CHP lideri Özgür Özel de gündeme getirmişti. AKP tarafından Meclis’e sunulan teklife gece yarısı özel bir madde eklendi ve yanındaki AVM’nin inşaat izni de çıkarılmış oldu.

Panoları reklam afişleri süslüyor

Bitmesi için gün sayan binanın bitmiş halinin nasıl olacağına dair fotoğraflar asılı durumda. İçinde alışveriş merkezleri, havuz görselleri yer alıyor. Buradaki iş yerlerinin, öteki AVM’ler gibi kiralanacağı sanılıyor.