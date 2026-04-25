Çinli otomobil devi BYD, elektrikli araç pazarında dengeleri değiştirecek yeni amiral gemisi SUV modeli Sealion 08'i Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Markanın "Okyanus" serisinin en yeni ve en heybetli üyesi olarak konumlandırılan bu tam boy SUV, hem tasarımı hem de ezber bozan teknolojik verileriyle otomobil tutkunlarının odak noktası haline geldi.

"Marine Aesthetics" tasarım dilini taşıyan araç, 5.115 mm uzunluğu ve 3.030 mm aks mesafesiyle segmentindeki en geniş iç hacimlerden birini sunarken, çift odacıklı havalı süspansiyon ve arka aks yönlendirme sistemi gibi üst düzey donanımlarıyla sürüş konforunu zirveye taşıyor.

Yeni modelin batarya ve şarj performansı ise beğeni topladı. İkinci nesil Blade batarya teknolojisiyle donatılan Sealion 08, yeni nesil hızlı şarj desteği sayesinde sadece 9 dakika içerisinde yüzde 10'dan yüzde 97 doluluk oranına ulaşabiliyor. Bu rekor şarj süresinin yanı sıra CLTC standartlarına göre tek bir şarjla 900 kilometreye kadar menzil sunabilmesi, elektrikli araçlarda yaşanan "menzil kaygısını" tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Toplamda 643 beygir güç üreten çift motorlu dört çeker sistemiyle donatılan bu dev SUV, performans tarafında da iddialı bir duruş sergileyerek 0'dan 100 km/s hıza yaklaşık 5 saniyede çıkıyor.

FİYATI BELLİ OLDU

Küresel pazarda stratejik bir hamle olarak değerlendirilen Sealion 08, yaklaşık 43 bin 950 dolarlık başlangıç fiyatıyla kendi segmentinde liderliği gözüne kestirmiş durumda. Hem beş hem de altı koltuklu yerleşim seçenekleriyle geniş ailelere ve lüks tutkunlarına hitap eden model, sunduğu yüksek teknoloji ve erişilebilir fiyat politikasıyla elektrikli SUV rekabetinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.