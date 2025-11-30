Trabzon Sürmene’de deniz üssü kurulacak. Uzun süredir yapımı planlanan üs, İskenderun, Gölcük, Aksaz, Foça, Ereğli, Mersin, Çanakkale ve İstanbul’dan sonra Deniz Kuvvetlerinin 9’uncu üssü olacak. Deniz Kuvvetleri’nin Doğu Karadeniz’de üssü bulunmazken, Batı Karadeniz’de ise tek deniz üssü Zonguldak Ereğli’de yer alıyor.

MECLİS GÜNDEMİNDE

Sürmene Deniz Üssü, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda ele alınan Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde de gündeme geldi.

Komisyon üyesi İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, “Doğu Karadeniz’de tek bir deniz üssümüz yok. Sürmene’deki üs çalışmaları neden hâlâ sonuçlanmadı? Doğu Karadeniz’de kalıcı bir üs için ayrı bir bütçe ayrılmalı” ifadelerini kullandı.

2018 yılında yapımı için planlamaya alınan Sürmene Deniz Üssü’nün Trabzon’a 40 kilometre uzaklıktaki Çamburnu Limanı’nda 60 dönüm arazi üzerinde yapılması öngörüldü.

LOJİSTİK SAĞLAYACAK

Çeşitli nedenlerle üssün daha sonra Rize’nin İyidere bölgesine kaydırılması da gündeme geldi ve yapımı konusunda gecikmeler yaşandı.

Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu bir süre önce Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü ve deniz üssünün Sürmene’de yapılacağını açıkladı. Sürmene Deniz Üssü, Doğu Karadeniz’de görev yapan fırkateyn, denizaltı ve hücumbot gibi donanma unsurlarına lojistik destek de sağlayacak.

GÜRDENİZ: DONANMA HER YERDE OLMALI

Önemli bir açığı kapatır

Mavi Vatan’ın isim babası emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz’deki deniz üssü eksikliğine dikkat çekti. Gürdeniz, şunları söyledi:

KIBRIS’A DA GEREKLİ

“Türkiye bir yarımada ve bizim bu yarımadanın her alanında deniz gücümüz olmalı. Doğu Karadeniz’de bugüne kadar tek bir üssümüz olmadı. Kriz ve acil durum halinde kurulması öngörülen Sürmene Üssü önemli bir işlev görür. Bu üssün yapımı konusu benim görevde olduğum dönemde de gündeme geldi ancak gerçekleşmedi, diğer denizlerdeki önceliklerimize ağırlık verildi. Bizim Doğu Karadeniz’in yanı sıra Kıbrıs Karpaz’da da mutlaka deniz üssümüz olmalı. Antalya’da ise bir ikmal üssü ile tersaneye ihtiyacımız var.”