Manchester United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Lyon'u konuk etti. Karşılaşma ilk maçta olduğu gibi 2-2 sona erdi ve maç uzatmalara gitti.
Uzatmalarda tarihi anlar yaşandı… Lyon 105. dakikada Cherki ve 110. dakikada penaltıdan Lacazette'in kaydettiği gollerle durumu 2-4'e getirdi. 114. dakika Manchester United, Bruno Fernandes'in penaltı golüyle durumu 3-4'e getirdi.
United, 120'de Mainoo ve 121'de Maguire'ın kaydettiği gollerle müsabakayı 5-4 kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu.
Öte yandan Olimpik Lyon'da Corentin Tolisso, 89'uncu dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.