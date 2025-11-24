Samsun’un İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi sınırları içerisinde 9 köpeğin katledildiği ihbarı üzerine hayvanseverler bölgeye gitti.

AŞILI VE KISIRLAŞTIRILMIŞ KÖPEKLERİ KURŞUNLADILAR

9 köpeğin öldürülmüş halde bulunması üzerine yetkililere haber verildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı ilk inceleme tabancayla vurularak öldürüldükleri belirlenen köpeklerin ayrıca kısırlaştırılmış ve aşılı oldukları tespit edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi sınırları içerisinde 24.11.2025 günü saat 19.30 sıralarında bir vatandaşımız tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda 9 köpeğin ölü olarak çöp kutusu içerisinde bulunduğu bildirilmiş olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.”