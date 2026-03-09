Meksika'nın Baja California Yarımadası'ndaki popüler tatil beldesi Cabo San Lucas, geçtiğimiz günlerde milyarda bir görülebilecek bir doğa olayına ev sahipliği yaptı. Okyanusun "Alacakaranlık Kuşağı" olarak bilinen karanlık ve derin sularında yaşamını sürdüren yaklaşık 9 metre uzunluğundaki iki kürek balığı, sığ sularda bitkin halde görüntülendi.

MİLYARDA BİR İHTİMAL

Gümüş bir kurdele gibi parlayan gövdeleriyle kıyıya vuran bu canlılar, genellikle sadece hasta, yaralı veya ölmek üzereyken yüzeye çıkmalarıyla biliniyor. Deniz biyologları, bu türün iki üyesinin aynı anda ve sağlıklı bir görünümle kıyıda görülmesini son derece nadir bir durum olarak değerlendiriyor. Tatilcilerin yoğun çabasıyla her iki dev canlı da yeniden derin sulara itilerek doğal ortamlarına geri döndürüldü.

KIYAMET BALIĞI OLARAK ADLANDIRILIYOR

Halk arasında "Kıyamet Balığı" olarak adlandırılan kürek balıkları, kökeni 17. yüzyıl Japonya'sına dayanan efsanelere göre büyük felaketlerin, özellikle de deprem ve tsunamilerin habercisi kabul ediliyor. Bu inanış, 2011 yılında Japonya'da meydana gelen yıkıcı Tōhoku depreminden kısa bir süre önce onlarca kürek balığının karaya vurmasıyla bilimsel çevrelerde de bir araştırma konusu haline gelmişti.

Bazı sismologlar ve deniz bilimciler, derin deniz canlılarının yer kabuğundaki elektromanyetik değişimlere veya sismik sarsıntılara karşı aşırı duyarlı olabileceğini savunurken; bir diğer grup bilim insanı ise bu durumu okyanus akıntılarındaki ani değişimlere ve su sıcaklığı farklarına bağlıyor.

SAĞLIK AÇISINDAN RİSK TAŞIYOR

Meksika makamları ve çevre örgütleri, bu tür nadir olaylar karşısında halkın doğrudan müdahale etmek yerine uzman ekiplere haber vermesi gerektiğini hatırlattı. Uzmanlar, derin denizden gelen bu canlıların hassas yapıları nedeniyle fiziksel temasın hem canlı hem de insan sağlığı açısından riskler taşıyabileceği konusunda uyarılarda bulundu.