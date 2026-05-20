Mega liman projesi kapsamında toplam 9 büyük konteyner terminalinin inşa edilmesi hedefleniyor. Her terminalin yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda olacağı belirtilirken, projede ayrıca sıvı yük terminalleri, çok amaçlı yük alanları ve özel güvenlik bölümlerinin de yer alacağı ifade ediliyor.

DEV GEMİLER İÇİN TASARLANIYOR

Projede dikkat çeken en önemli detaylardan biri ise limanın derinliği oldu. Yaklaşık 20 metre derinliğe sahip olacak limanın, dünyanın en büyük konteyner gemilerinden bazılarını kabul edebilecek kapasitede tasarlandığı belirtiliyor. Uzmanlara göre bu sayede ülkenin dış ticaret kapasitesinin ciddi şekilde artırılması hedefleniyor.

Yapay ada projesi için deniz üzerinde uzun dalgakıran sistemleri kurulacağı ve yeni lojistik alanların oluşturulacağı aktarıldı. Limanın çevresine dev depolama bölgeleri, demiryolu bağlantıları ve otoyol altyapısı da planlanıyor.

İLK TERMİNALLERİN 2029’DA AÇILMASI HEDEFLENİYOR

Toplam maliyetinin yaklaşık 9 milyar doları bulabileceği belirtilen proje için resmi temel atma süreci 2024 yılında başladı. İnşaat ve deniz dolgusu çalışmalarının ise 2026 itibarıyla hız kazandığı ifade ediliyor.

Yetkililere göre ilk terminallerin 2029 yılı civarında hizmete alınması planlanıyor. Projenin tüm aşamalarının tamamlanmasının ise 2034 yılına kadar sürebileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre proje tamamlandığında bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden biri hâline gelebilir. Limanın özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasındaki deniz ticaretinde stratejik rol üstlenmesi hedefleniyor.