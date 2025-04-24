İktidarın yıllardır bir türlü vazgeçmediği ve Sazlıdere Barajı kenarındaki kazılarına da Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından hemen sonra başladığı Kanal İstanbul Projesi için uzmanlar “Tam bir yıkım” projesi diyorlar. Bu konudaki en teknik saptamaları, İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Buğra Gökce’nin başkanlığını yürüttüğü İstanbul Planlama Ajansı (İPA) yapmıştı.

YA KÖPRÜLER YIKILIRSA

Kanal İstanbul gerçekleşirse, İstanbul’un Avrupa Yakası, bağlı olduğu Trakya’dan koparak, kadim İstanbul’u bir ada haline dönüştürecek. Bu ada, Kanal İstanbul üzerinde sayıları 9 olacağı söylenen köprülerle Trakya’ya bağlanacak.

Ada’nın doğusunda ise, İstanbul Boğazı üzerindeki üç köprü ve Marmaray’la kent Asya’ya bağlı kalacak. Ancak bu yapı, İstanbul’un köprülerinin herhangi bir nedenle hasar görmesi halinde, burada yaşayan 9 milyon kişinin adaya hapsolmasına yol açacak.

Bu köprülerin hasar görmesi, yıkıcı bir depremle mümkün. Ayrıca savaşlarda da köprülerin ilk hedef olacağı malum. Ancak kanal İstanbul sadece 9 milyon kişinin bir adaya hapsolması ile değil, başka olumsuz etkilere de yol açacak. Mesela sadece inşaatı için gereken şantiye süreci 14 yıl olacak. Hafriyat kamyonlarının dahil olmasıyla İstanbul’da trafik yüzde 10 daha artacak.

ÖTEKİ ZARARLARI

Gazeteci Barış Pehlivan’ın da dünkü yazısında anlattığı İstanbul Planlama Ajansı’nın diğer saptamaları özetle şöyle:

- İstanbul’un hala var olan tarım alanlarının yüzde 13.5’i yok olacak.

- Kentteki 30 bin kişilik tarımsal istihdam fırsatı sona erecek.

- 200 bin ton buğday üretimi bitecek.

- 20 bin futbol sahası büyüklüğünde tarım arazisi yok olacak.

- 394 bin ağaç kesilecek. 1.2 milyon kişinin soluduğu oksijen kaybolacak.

- Marmara Denizi çürük yumurta gibi kokacak. Müsilaj kalıcı hale gelecek.

- 15 endemik bitki türü yok olacak.

- Kanal şantiyesi ve yeni yapılaşma hava kirliliğine sebep olacak.

- Dev bir kentsel ısı adası oluşacak.

- Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ihlal edilecek.

- Kültürel miras alanları yok olacak.